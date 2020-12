Lockdown-Monat November brachte Wien 20 Prozent Radfahr-Plus

Neun von 13 Zählstellen mit Rekordwerten

In Wien sind dieser Tage weit weniger Menschen als sonst unterwegs - allerdings fahren sie dafür offenbar häufiger mit dem Rad. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Verkehrsclubs Österreich hervor. Der vergangene November war trotz Corona-Lockdown der radfahrstärksten November seit Beginn der Messungen. Insgesamt waren bei den 13 Radverkehrszählstellen um 20,5 Prozent mehr Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Insgesamt wurden bei neun der Zähleinrichtungen Rekordwerte verzeichnet, hieß es am Dienstag. Am Donaukanal gab es sogar eine Verdoppelung. Einzig bei der Zählstelle Operngasse, die bei der Technischen Universität Wien liegt, ist auch im November die Zahl der Radfahrenden zurückgegangen. An diesem Abschnitt macht sich laut VCÖ das universitäre Distance Learning und der fehlende Präsenzunterricht stark bemerkbar.