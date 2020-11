Lockdown und milder November drücken Stromverbrauch

APG: Stromverbrauch in Österreich 7 Prozent im Minus

Der Lockdown hat den Stromverbrauch in Österreich nach unten gedrückt. Die Schließung des Einzelhandels sei deutlich abzulesen, so der Übertragungsnetzbetreiber APG. Nach den ersten Wochen Teil- bzw. einem hartem Lockdown in der Vorwoche lag der Stromverbrauch um 7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Ausgewirkt hat sich aber auch das vergleichsweise milde November-Wetter.

"Angesichts des Höhepunkts der Coronakrise im Mai, in dem der Stromverbrauch bis zu 15 Prozent ins Minus rutschte, kann man aber aktuell von einer Stabilisierung auf niedrigerem Niveau verglichen zum Vorjahr sprechen" so APG-Vorstand Gerhard Christiner am Freitag in einer Pressemitteilung. Ein weiterer Grund, warum aktuell weniger Strom als im Vorjahr verbraucht wurde, sei der wesentlich mildere November. In der kalten Jahreszeit wird generell mehr Strom verbraucht.

Die geringere Stromnachfrage zeigt sich auch im Strom-Großhandelspreis. In der letzten Oktoberwoche sei der wöchentliche Strompreis mit 32 Euro pro Megawattstunde um fast zehn Euro unter dem Wert von 2019, so APG-Vorstand Thomas Karall. Beide Vorstände betonen, dass "die aktuellen Rahmenbedingungen keine Auswirkungen auf die sichere Stromversorgung haben."

Ein Blick auf den europäischen Stromverbrauch zeige, dass vor allem Frankreich mit aktuell minus 14 Prozent und Spanien mit minus 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich unter der Coronakrise leiden, heißt es in der heutigen APG-Mitteilung. In diesen beiden Ländern spiegelten sich die Maßnahmen eines harten umfassenden Lockdowns im Stromverbrauch wieder. In Deutschland (minus 2 Prozent) und Tschechien (null Prozent) sei die Pandemie jedoch kaum im Stromverbrauch abzulesen.

Der Erneuerbaren-Anteil an der Stromproduktion sei noch immer hoch, auch wenn die Erzeugung grünen Stroms im Winter traditionell abnimmt und eine 100-prozentige Deckung des Verbrauch aus Erneuerbaren kaum möglich ist. "Das liegt vor allem an der guten Wasserführung. Die Wasserlaufkraft der Donau lag heuer tagesweise bei bis zu 40 Prozent über dem langjährigen Schnitt", so Christiner. Österreich zählt derzeit zu den Stromimporteuren in Europa. Im Jahresvergleich betrage der Import für den Monat Oktober aber nicht mal ein Viertel des Importwertes aus dem Vorjahr, was an der guten Wasserführung und dem geringeren Heizbedarf wegen des milden Herbstwetters im Oktober liege. Die fast täglich notwendigen Redispatch-Maßnahmen zu Stromnetzstützung hätten heuer bereit Kosten in Höhe von 115 Mio. Euro verursacht.