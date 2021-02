Löhne in Deutschland fielen 2020 wegen Corona erstmals seit Jahren

Deutsche Reallöhne stiegen das dritte Jahr in Folge Trotz der Konjunkturabkühlung sind die Löhne in Deutschland 2012 zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste kletterten um durchschnittlich 0,6 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Nominal zogen die Löhne um 2,6 Prozent an.