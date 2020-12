Lohnkluft zwischen Frauen und Männern in Deutschland etwas kleiner

Statistikamt: Langsamer, aber stetiger Rückgang

Die Lohnkluft wischen Frauen und Männern ist in Deutschland etwas gesunken. Frauen verdienten 2019 durchschnittlich 19 Prozent weniger, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Lohnlücke (Gender Pay Gap) fiel damit um einen Punkt niedriger aus als im Jahr zuvor und lag erstmals unter 20 Prozent. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeige sich für Gesamtdeutschland ein langsamer, aber stetiger Rückgang. 2014 sei die Lücke mit 22 Prozent noch deutlich größer gewesen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht darin keinen Grund zum Jubeln, sondern beklagt "kaum nennenswerte Fortschritte". "Die Erwerbsquote von Frauen steigt seit vielen Jahren an", sagte Katharina Wrohlich, die die DIW-Forschungsgruppe Gender Economics leitet. "Dieser Anstieg findet aber fast zur Gänze in Teilzeit-Erwerbstätigkeit statt, und in Teilzeitjobs werden im Durchschnitt niedrigere Löhne bezahlt."

Der hohe Anteil von Teilzeitbeschäftigten erkläre auch, warum Deutschland eine im internationalen Vergleich so hohe Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aufweise. Im EU-Schnitt lag sie 2018 - neuere Daten liegen nicht vor - lediglich bei 15 Prozent. "Von den 28 EU-Staaten wies nur Estland mit 22 Prozent einen noch höheren geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied auf", so die Statistiker.

Die Staaten mit den EU-weit geringsten Unterschieden waren Luxemburg (1 Prozent), Rumänien (2 Prozent) sowie Italien (4 Prozent). Allerdings würden sich die Erwerbsquoten von Frauen sehr stark unterscheiden, sagte DIW-Expertin Wrohlich. In Italien liege sie nur bei 53 Prozent, in Deutschland bei 76 Prozent. "Es ist davon auszugehen, dass in Italien vor allem jene Frauen erwerbstätig sind, die hohe Löhne erzielen, und die mit niedrigem Lohnpotenzial nicht erwerbstätig sind", sagte sie.

Um die Lohnlücke zu schließen, gibt es dem DIW zufolge nicht die eine Lösung. "Ein wichtiger Aspekt ist der Zusammenhang zwischen den Stundenlöhnen, der Teilzeiterwerbstätigkeit, und der Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit in den Familien", sagte Wrohlich. "Würde diese Sorgearbeit und auch die Erwerbsarbeit gleichmäßiger zwischen Männern und Frauen aufgeteilt, würde sich das in Folge auch auf die Unterschiede in der Bezahlung auswirken." Ansatzpunkte für die Politik wären hier eine Reform des Ehegattensplittings, der Minijobs und eine Ausweitung der Partnermonate beim Elterngeld.

Das Lohngefälle führen Experten auf die unterschiedliche Berufs- und Branchenwahl zurück sowie auf die Tatsache, das Frauen seltener Führungspositionen bekleiden und häufiger teilzeit- oder geringfügig beschäftigt sind. Auch bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit bleibt ein Verdienstunterschied: Diese sogenannte bereinigte und alle vier Jahre ermittelte Gender Pay Gap lag 2018 in Deutschland unverändert bei sechs Prozent.