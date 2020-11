Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in der EU leicht gesunken

Die Lücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen in der EU ist leicht gesunken. Während dieser "Gender-Pay-Gap", also der Unterschied zwischen dem Brutto-Stundenlohn von Männern und Frauen, 2017 noch bei 14,5 Prozent lag, ist er 2018 auf 14,1 Prozent gesunken, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte.

"Bei diesem Tempo würde es Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauern, um Geschlechtergleichheit zu erreichen", kritisierte Kommissionsvize Vera Jourova in einer gemeinsamen Mitteilung mit den EU-Kommissaren Nicolas Schmit und Helena Dalli anlässlich des Europäischen Tags der Lohngleichheit am 10. November. Für jeden Euro, den ein Mann stündlich verdiene, erhalte eine Frau durchschnittlich nur 86 Cent. Das sei nicht akzeptabel.