Lohnverhandlungen mit den Brauern ziehen sich weiter hin

Arbeitnehmervertreter drohen mit ersten gewerkschaftlichen Maßnahmen

Schaumgebremste Stimmung bei den Brauern. Nach fünf Verhandlungsrunden gibt es weiterhin keine Einigung auf den Kollektivvertrag (KV) für das kommende Jahr. "Sollte es bei der sechsten Verhandlungsrunde am Freitag zu keinem Einlenken der Arbeitgeber kommen und ein respektvolles und akzeptables Angebot auf den Tisch gelegt werden, (...), werden wir in der kommenden Woche erste gewerkschaftliche Maßnahmen in den Betrieben organisieren", drohen Gewerkschaftsvertreter heute.

Der Kollektivvertrag gilt für etwa 3.500 Beschäftigte in den Brauereien. Zuletzt hatten zahlreiche Branchen in der Herbstlohnrunde auf Höhe der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate abgeschlossen, also bei rund 1,5 Prozent Lohn- und Gehaltszuwachs.