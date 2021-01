Lokalbetreiber wegen Steuerhinterziehung in Salzburg vor Gericht

Angeklagter soll rund 900.000 Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben - Erlöse aus Glücksspielautomaten offenbar nicht richtig deklariert - Unschuld beteuert

Ein 45-jähriger Angeklagter ist am Mittwoch bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der Hinterziehung von Einkommens- und Umsatzsteuer konfrontiert worden. Der Mann soll als Betreiber von vier Lokalen in der Stadt Salzburg 865.000 Euro in den Jahren 2011 bis 2015 am Finanzamt vorbeigeschleust haben. Der türkische Staatsbürger bekannte sich zu Beginn der Verhandlung vor dem Schöffensenat nicht schuldig.

Laut Anklage soll der damalige Einzelunternehmer die Steuern durch teils nicht durchgeführte und teils unrichtige Jahresabgabeerklärungen hinterzogen haben. In mehreren Lokalen seien Glücksspielautomaten betrieben worden. Bei den von der Finanzpolizei beschlagnahmten Geräten "wurden erhebliche Differenzen zu den erklärten Erlösen festgestellt", erklärte der Staatsanwalt. Monatliche Tageslosungen seien teilweise kopiert und verändert worden.

Verteidiger Rene Fischer sagte in seinem Eröffnungsplädoyer: "Der Angeklagte ist unschuldig, er wird freizusprechen sein." Die Behauptungen des Finanzamtes seien aus der Luft gegriffen und nicht nachvollziehbar. Die vom Finanzamt angeführten Beweismittel beruhten auf überhöhten Schätzungen und seien inhaltlich widersprüchlich.

"Es müssen schon Nachweise erbracht werden", betonte der Verteidiger. In zwei Lokalen sei zudem kein Glücksspiel betrieben worden. Dass sein Mandant Aufzeichnungen nicht ordentlich geführt habe, stehe außer Streit. Wegen des Glücksspiels habe die Behörde eine Verwaltungsstrafe gegen den Mann in Höhe von 200.000 Euro verhängt. Die meisten Beschlagnahmen seien wieder aufgehoben worden.

"Ich glaube nicht, dass ich eine Straftat begangen habe", sagte der Angeklagte zur vorsitzenden Richterin Nicole Haberacker. Es stimme, dass er Glücksspielautomaten betrieben habe. Weil aber die Geschäfte in zwei angemieteten Lokalen nicht gut gelaufen seien, habe er dort auch keine Geräte aufgestellt. Der Mann gab vor Gericht noch an, dass er wegen der Corona-Pandemie derzeit arbeitslos ist. Ob noch heute ein Urteil gesprochen wird, stand zunächst nicht fest.