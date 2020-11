Zur Ladung von Zeugen

Der Prozess gegen den 41-Jährigen, der einem um sieben Jahre älteren Mann in einem Lokal in Wien-Favoriten ein Messer zwei Mal in den Kopf gestochen hatte, ist auf 27. Jänner vertagt worden. Das Gericht gab einem Beweisantrag auf Ladung weiterer Zeugen statt, die den Angriff wahrgenommen haben sollen.