Lokalinhaber protestieren in Norditalien gegen Corona-Maßnahmen

Aktionen gegen Schließung von Geschäften und Lokalen

In Norditalien mehren sich Protestaktionen gegen die Schließung von Lokalen und Geschäften. In der lombardischen Stadt Codogno, in der im vergangenen Februar der erste Coronavirus-Infektionsfall in Italien festgestellt worden war, demonstrierten Geschäftsinhaber am Freitagnachmittag gegen die Schließung ihrer Lokale. Sie schwenkten Plakate mit der Forderung nach Wiederöffnung. Eine Delegation der Demonstranten wurde vom Bürgermeister Francesco Passerini empfangen.

In der Lombardei gilt seit Anfang dieser Woche wieder ein Teil-Lockdown. Ab dem morgigen Sonntag wird die norditalienische Region wieder als orange Zone eingestuft. Restaurantinhaber protestieren gegen das Verbot, nach 18.00 Uhr offen zu halten. Damit würden sie einen Großteil ihrer Einnahmen verlieren. Mehrere Lokalbesitzer schlossen sich der spontanen Protestaktion #ioapro (Ich öffne) an. Trotz des Verbots hielten sie am Freitagabend ihre Lokale offen und luden Kunden ein, sie zu besuchen.

Gäste wurden aufgerufen, sich an die Tische der Restaurants zu setzen und Fotos mit den Lokalinhabern zu machen, die im Internet veröffentlicht werden. Organisiert wurde der Protest von einigen Lokalinhabern via Facebook.

Zum Symbol des Protests wurde der Inhaber eines Cafés in Triest. Obwohl er bereits sechs Strafen erhielt und zu einer fünftägigen Zwangsschließung seines Lokals verurteilt wurde, hält der Inhaber der Bar "Al Foro", Fabio Martini, sein Café offen. "Ich muss arbeiten, weil ich sonst die Miete und meinen Mitarbeitern den Lohn nicht zahlen kann. Wenn ich mich an die Anti-Covid-Verordnungen der Regierung halte, bin ich Ende des Monats pleite", sagte Martini. Kunden unterstützen Martinis Protest.

Laut dem Verband der Restaurant-Inhaber FIPE erwirtschaftete die italienische Gastronomie vor der Corona-Pandemie einen Jahresumsatz von 21 Milliarden Euro. Zwei Millionen Arbeitnehmer würden wegen der Anti-Covid-Maßnahmen um ihre Jobs bangen, 250.000 Familien seien durch die Maßnahmen gefährdet, warnte der Branchenverband Fipe Confcommercio.