Lokalwahlen in Bosnien-Herzegowina begonnen

Führende Parteien von Bosniaken und Serben fürchten um Machtposition in wichtigsten Städten Sarajevo und Banja Luka

In Bosnien-Herzegowina finden am heutigen Sonntag Lokalwahlen statt, bei denen die beiden führenden Parteien des Landes - die bosniakische SDA und die serbische SNSD - mit Niederlagen rechnen müssen. Die Opposition hofft nämlich auf Siege in der Hauptstadt Sarajevo und dem Regionalzentrum der Serbenrepublik, Banja Luka. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und sollen bis 19.00 Uhr geöffnet bleiben.

Insgesamt werden 120 Gemeinderäte neu gewählt, davon 64 in der bosniakisch-kroatischen Föderation und 56 in der Republika Srpska. Außerdem wird die Lokalversammlung des Distrikts Brcko gewählt, der von den beiden Landesteilen unabhängig ist. Erstmals wird auch der Bürgermeister von Sarajevo direkt gewählt. Stimmberechtigt sind 3,2 Millionen Bürger Bosniens, rund 102.000 Stimmberechtigte nehmen am Urnengang per Post teil.

Die Lokalwahlen finden inmitten der Coronavirus-Krise statt. In Bosnien, wo seit Anfang März über 70.900 Krankheitsfälle und 1.857 Tote registriert wurden, liegt die Zahl der aktiven Fälle bei über 32.000. Per Beschluss der staatlichen Wahlkommission sollen auch Coronavirus-Kranke die Gelegenheit bekommen, ihre Stimme abzugeben. Dafür werden mobile Sonderteams in Schutzanzügen sorgen.

Zum ersten Mal nach zwölf Jahren wird heuer auch die Lokalverwaltung der herzegowinischen Stadt Mostar gewählt. Der Urnengang findet allerdings erst am 20. Dezember statt.