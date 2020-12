London im Krieg: Exilroman "Perlen und schwarze Tränen" neu aufgelegt

Hans Flesch-Brunningen verarbeitete seine Erlebnisse im devastierten London zu einer gespenstischen nächtlichen "Ulysses"-Paraphrase (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Martina Wied, Hermynia Zur Mühlen, Ernst Lothar, Maria Lazar - die österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts ist in den vergangenen Jahren durch eine Reihe von Wiederentdeckungen aus den 1930er bis 50er-Jahren reicher geworden. Nun hat die Edition Atelier eine weitere Neuausgabe vorgelegt, die Herausgeberin Evelyne Polt-Heinzl für "ohne Zweifel eines der drei großen, auch formal herausragenden Bücher der österreichischen Exilliteratur" hält: "Perlen und schwarze Tränen".

Autor Hans Flesch-Brunningen, 1895 in Brünn als Johannes Flesch Edler von Brunningen geboren, lebte als Jurist in den 20er-Jahren in Italien und Frankreich, später in Berlin, von wo er 1934 nach England emigrierte. Dort hielt er sich zunächst mit Gelegenheitsjobs über Wasser und war ab 1939 als Sprecher, Übersetzer und Redakteur in der österreichischen Abteilung der BBC tätig, zwischenzeitlich aufgrund seiner Internierung als "Enemy Alien" jedoch wieder arbeitslos. In London lernte er die Autorin Hilde Spiel kennen, die er nach seiner Rückkehr nach Wien 1963 heiratete.

Der 1948 erschienene und 1980 erstmals wieder aufgelegte Roman "Perlen und schwarze Tränen" ist eine wahre Geisterbahnfahrt durch das von deutschen Bomben- und Raketenangriffen schwer getroffene London. Undurchdringlicher Nebel, herumirrende Gestalten, Notquartiere von Ausgebombten in U-Bahnschächten kennzeichnen eine gespenstische Szenerie, die geradezu filmisch beschrieben wird. Doch was die Hauptfigur, der Exil-Schriftsteller "Johnny Truck auch Hans Flesch genannt", erlebt, nimmt immer bizarrere Formen an und orientiert sich an einem Grundgefühl der Devastiertheit und des Ausgesetzt-Seins und nicht an realistischen Orts- und Zeit-Bezügen. "Unser Zustand ist zeitlos", räsoniert er. "Außen Krieg und innen Krieg und Nebel in unseren Herzen und ein kurzes Leben hinter uns, und alles sieht aus, als sei man auf der anderen Seite einer gläsernen Wand."

In einem Lokal wartet er zunächst auf seine Geliebte Jane, auch sie eine Migrantin (und wohl mit Zügen von Hilde Spiel ausgestattet). Die Frauen machen Truck generell sehr zu schaffen. Immer wieder geistern junge, hübsche Sekretärinnen durch die Szenen, verführerisch und gleichzeitig unnahbar, alle gezeichnet von der Ausnahmesituation des Kriegszustands, von Hunger und Not. Nie weiß man so recht, wie man an ihnen ist, welche Nebenbuhler man hat und ob ihre Zuneigung echt oder nur Überlebenstechnik ist. Das ist aber noch gar nichts gegen "Mama Tod", die in der Nähe des Hyde Parks einen imposanten Auftritt und die toten Dichter Marlowe, Shelley, Keats und Lord Byron im Gefolge hat.

Durch das nächtliche London schlägt sich Truck zum BBC-Hauptgebäude durch, eine labyrinthische, verschachtelte Burg mit tausend versteckten Gebäudeflügeln und Zimmerfluchten. Hier wird auch in der Nacht eine hektische Betriebsamkeit entfaltet, die kaum zu durchschauen ist. Die Heimatfront kommt nicht zur Ruhe. Doch es kommt noch unübersichtlicher: Die Erinnerung an den ersten von seinem Vater erbettelten Geldschein bringt Truck in immer neue Abteilungen dieses Hauses, wo er scheinbar alle möglichen Sparten der Wirtschaft durchläuft - von der sklavenähnlichen Arbeit in der Wurstfabrik bis zur Intrigenküche einer Anwaltskanzlei.

Herausgeberin Polt-Heinzl ortet in dem Roman nicht zu Unrecht eine "sprachlich wie kompositorisch ambitionierte Paraphrase auf den 'Ulysses' von James Joyce, den Flesch-Brunningen in Paris kennengelernt hatte" und hebt seine "Kunst, mit grotesken Verzeichnungen den Blick für gesellschaftspolitische Zusammenhänge zu schärfen", hervor. Die von ihr eingangs angesprochenen anderen beiden herausragenden Exilromane sind übrigens "Die dunklen Jahre" von Friederike Manner und "Das Krähennest" von Martina Wied. Eine Neuausgabe des Letzteren ist in Vorbereitung.

(S E R V I C E - Hans Flesch-Brunningen: "Perlen und schwarze Tränen", Edition Atelier, 328 Seiten, 25 Euro)