London lud Chinas Botschafter vor: Protest gegen Vorgehen in Hongkong

"Klarer Verstoß" gegen bilaterales Abkommen

Großbritannien hat den chinesischen Botschafter aus Protest gegen das Vorgehen der Pekinger Regierung in Hongkong in das britische Außenministerium in London zitiert. China habe das bilaterale Abkommen zur Autonomie der früheren britischen Kronkolonie verletzt, erklärte das Außenministerium in London am Donnerstag. Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Opposition in Hongkong sei "ein klarer Verstoß" gegen das Abkommen, betonte Außenminister Dominic Raab.

Die Regierung in Peking hatte zuvor verfügt, dass die Stadtverwaltung in Hongkong gewählte Abgeordnete des örtlichen Parlaments suspendieren kann, wenn der Verdacht auf Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung besteht. Vier Stadtverordneten wurde daraufhin das Mandat entzogen. Zahlreiche andere Abgegeordnete drohten als Reaktion darauf am Mittwoch mit ihrem Rücktritt. Die Regierung in Peking weist den Vorwurf zurück, gegen das Abkommen "Ein Land, zwei Systeme" zu verstoßen. Ihr Vorgehen begründet die Regierung mit dem Schutz der nationalen Sicherheit.