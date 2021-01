Londoner FTSE-100 schließt mit 1,1 Prozent im Minus

Mögliche Lockdown-Verschärfung in Großbritannien angesichts weiterhin stark steigender Infektionszahlen - JD Sports erwartet mehr Gewinn

Die Londoner Börse ist am Montag klar schwächer aus dem Handel gegangen. Der FTSE-100 verlor deutliche 1,09 Prozent auf 6.798,48 Punkten. Insgesamt standen sich im britischen Leitindex 12 Kursgewinner und 88 -verlierer gegenüber. Eine Aktie schloss unverändert.

Auch an den restlichen Leitbörsen in Europa waren am Montag Verluste zu beobachten. Die Anleger zeigen sich angesichts der weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen besorgt. Einige dürften daher nach den jüngsten Kursaufschlägen erstmal Gewinne mitnehmen.

Großbritannien macht vor allem die mutierte Virus-Version zu schaffen. In Regierungskreisen wird bereits über eine Verschärfung des derzeit geltenden harten Lockdowns diskutiert. Der medizinische Berater der britischen Regierung, Chris Whitty, sagte in einem Interview mit dem Sender BBC, die nächsten Wochen würden die "schlimmsten Wochen" der Pandemie werden.

Unterdessen will die britische Regierung auch das Tempo bei den Corona-Impfungen erhöhen. Bis Mitte Februar sollen die 13 Millionen gefährdetsten Bürger in England eine Impfung angeboten bekommen haben. Bisher wurden laut Regierungsangaben 2,4 Millionen Impfdosen verabreicht.

Mit Blick auf die Einzelwerte im FTSE-100 lagen am Montag die Aktien des Sportartikelhändlers JD Sports besonders in der Gunst der Anleger, sie gewannen satte 3,8 Prozent und schlossen damit als größter Gewinner im "Footsie". Der Konzern hatte am Montag seine Gewinnerwartungen für das bis Ende Jänner laufende Geschäftsjahr nach oben geschraubt.

Zudem gab es Neuigkeiten rund um einen möglichen Börsengang des britischen Schuhherstellers Dr. Martens. Der für seine dick besohlten Schnürstiefel bekannte Konzern befindet sich aktuell mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft Permira. Diese will zugunsten des Börsengangs an der London Stock Exchange ihre Anteile veräußern.