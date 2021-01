Lotto-Bonus-Ziehung ohne Sechser

Doppeljackpot am Sonntag mit 2,2 Mio. Euro

Auch die vierte Bonus-Ziehung der Lotto Geschichte, und die erste heuer, hat am Freitag ohne Sechser geendet. Nun geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen für die "sechs Richtigen", meldeten die Österreichischen Lotterien am Samstag.

Einen Sologewinn gab es jedoch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Wiener war hier mit einem Normalschein erfolgreich und darf sich über mehr als 118.000 Euro freuen.

Als "Bonus" wurden unter allen Tipps einmal 300.000 Euro extra verlost. Der Schein mit der Nummer 6491351025 wurde in Kärnten aufgegeben.

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Zahl, und auf beiden war das "Ja" angekreuzt. Ein Niederösterreicher und ein Kärntner bekommen damit jeweils mehr als 104.000 Euro.