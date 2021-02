Lotto-Fünffachjackpot von Steirer und Burgenländer geknackt

Zwei Gewinner teilen sich 6,8 Millionen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gewinn-Quoten, LottoPlus und Joker ---------------------------------------------------------------------

Der zweite Lotto-Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt: Ein Steirer und ein Burgenländer tippten die "sechs Richtigen" 10, 21, 26, 35, 40 und 45 und wurden damit zu Millionären, wie die Lotterien am Sonntagabend mitteilten. Sie gewannen jeweils 3.420.048,10 Euro. Beide Gewinner kamen dabei mit Normalscheinen zum Erfolg. Insgesamt wurden für die Ziehung am Sonntag mehr als 7,7 Millionen Tipps abgegeben, was zu einer Sechser-Gewinnsumme von mehr als 6,8 Millionen führte.

Keinen Sechser vermeldeten die Österreichischen Lotterien im Fall von LottoPlus, was den 111 Gewinnern eines Fünfers zum Vorteil gereicht: der unter diesen Spielteilnehmern aufgeteilte Sechser-Gewinn brachte ihnen jeweils rund 6.400 Euro. Der nächste LottoPlus- Sechser wird sich auf rund 150.000 Euro belaufen. Der Joker-Jackpot wurde hingegen auch im Doppel geknackt: Ein Wiener und ein Vorarlberger können 331.300 Euro auf der Habenseite verbuchen.

Die Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag:

2 Sechser zu je EUR 3.420.048,10 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 83.183,80 219 Fünfer zu je EUR 1.243,00 569 Vierer+ZZ zu je EUR 143,50 10.112 Vierer zu je EUR 44,80 13.204 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 159.931 Dreier zu je EUR 5,10 467.579 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 21 26 35 40 45 Zusatzzahl 14