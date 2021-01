Lotto - Wiener knackte Doppeljackpot

Rund 2,5 Millionen Euro gewonnen

Ein Spielteilnehmer aus Wien hat am Sonntag den Doppeljackpot beim Lotto geknackt und rund 2,5 Millionen Euro gewonnen. "Er riskierte acht Quicktipps und der Computer zeigte sich auf Anhieb in Bestform und platzierte die 'sechs Richtigen' gleich in den ersten Tipp", hieß es am Montag in einer Aussendung der Österreichischen Lotterien.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl können sich drei Spielteilnehmer über jeweils mehr als 40.600 Euro freuen. Ein Niederösterreicher und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Jänner 2021:

1 Sechser zu EUR 2.457.106,60 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.618,50 100 Fünfer zu je EUR 1.329,30 283 Vierer+ZZ zu je EUR 140,90 5.073 Vierer zu je EUR 43,60 7.005 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 83.460 Dreier zu je EUR 4,80 226.625 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto-Gewinnzahlen: 4 5 8 18 29 34 Zusatzzahl 23