"Love Story"-Stars MacGraw und O'Neal mit Hollywood-Sternen gefeiert

Filmklassiker feierte im Dezember 1970 in den USA Premiere

Die Hauptdarsteller aus der Liebesromanze "Love Story", Ali MacGraw und Ryan O'Neal, sind nun mit Sternenplaketten auf dem "Walk of Fame" verewigt. Die Einweihung der beiden Sterne auf dem Hollywood Boulevard am Freitag erfolgte wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell. MacGraw (81), O'Neal (79) und mehrere Gastredner wurden per Video dazugeschaltet.

Die Ehrung erfolgte kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar, anlässlich des 50. Jubiläums des Filmklassikers, der im Dezember 1970 in den USA Premiere feierte. Die Romanze zwischen dem Harvard-Studenten Oliver (O'Neal) aus reichem Haus, der die schöne, aber unstandesgemäß arme Jenny (MacGraw) gegen den Willen seines Vaters heiratet, und sie am Ende an Krebs verliert, rührte Millionen Kinogänger zu Tränen. Das Melodrama von Regisseur Arthur Hiller erhielt sieben Oscar-Nominierungen, auch für die beiden Hauptdarsteller.

Sie habe so viel Glück gehabt, mit O'Neal einen derart erfolgreichen Film zu drehen, sagte MacGraw bei der Würdigung. Er sei froh, lange genug zu leben, um diese Auszeichnung in Hollywood zu erhalten, erklärte O'Neal sichtlich gerührt.

Die beiden Sterne sind nebeneinander auf dem Gehsteig der Flaniermeile im Herzen von Hollywood eingelassen. Neben der Plakette von O'Neal liegt der Stern seiner langjährigen Lebenspartnerin Farrah Fawcett. Die Schauspielerin war 2009 an Krebs gestorben.