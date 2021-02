"Love, Victor" bei Disney+: Disneys Coming Out

Familienfreundliche, schwule Teenie Rom-Com - Ab 23. Februar auf Disney+ (Von Marietta Steinhart/APA)

Die wohlfühlige Teenie-Seifenoper "Love, Victor" setzt dort an, wo der Film "Love, Simon" 2018 aufgehört hat. Die Serie, die ursprünglich für Disney+ entwickelt wurde, bevor sie in den USA als "zu reif" eingestuft wurde, folgt einem Teenager, der versucht herauszufinden, ob er das beliebte Mädchen oder den verträumten Burschen an seiner Schule mag. Es ist alles sehr süß, sehr aufrichtig, sehr familienfreundlich. Ab Dienstag bei Disney+ in Österreich.

In den letzten Jahren hat sich Disney, die Heimat von Aschenputtel und Schneewittchen und charmanten Prinzen, zaghaft an das Thema Homosexualität herangetastet. In der Realverfilmung des Klassikers "Die Schöne und das Biest" erschien 2017 mit LeFou die erste schwule Nebenfigur in einer Disney-Produktion. 2020 bestätigte der offen schwule Regisseur Kenny Ortega die Theorie über die sexuelle Orientierung einer Figur in "High School Musical", die schwul ist - mehr als 14 Jahre nach der Premiere des Franchises. Im vergangenen Jahr erschien auf dem US-Streamer dann mit Pixars "Out" der erste Kurzfilm des Konzerns, in dem ein schwuler Mann als Hauptfigur zu sehen ist. Das waren alles kleine Revolutionen.

Die zehn Folgen von "Love, Victor" waren ursprünglich für Disney+ gedacht, wurden aber aufgrund ihres Inhalts zum US-Streamer Hulu verlegt. Weil es hierzulande aber kein Hulu gibt, erscheint die Serie jetzt in ihrer rechtmäßigen Heimat. Und es gibt wirklich nichts, was "Love, Victor" für ein Disney-Publikum unangemessen macht, außer anzuerkennen, dass schwule Menschen lieben und geliebt werden wollen und Teenager manchmal Sex haben und auf Partys gehen.

Victor Salazar (Michael Cimino) zieht mit seiner religiösen kolumbianisch-amerikanischen Familie von Texas nach Georgia. Der 15-Jährige ist sich aber nicht ganz sicher, wo genau er auf der Kinsey-Skala landet, und er hat Angst davor, wie seine liebevollen, aber konservativen Eltern (James Martinez und Ana Ortiz) reagieren könnten, wenn er sich als schwul herausstellt. Er geht zunächst eine Beziehung mit der wirklich süßen Mia (Rachel Hilson) ein, kann aber einfach nicht aufhören, an seinen Schwarm Benji (George Sear) zu denken, einen offen schwulen Mitschüler mit perfekten Haaren und einer Rockband.

Die Serie ist ein Spin-Off von "Love, Simon" (2018), ein Film, der heute im Allgemeinen als Meilenstein für die queere Darstellung im amerikanischen Kino gilt - auch wenn er mit vielen Zugeständnissen verbunden war. Es war die erste große Mainstream-Rom-Com, die sich um einen schwulen Teenager drehte. Eine der Kritikpunkte - über die man streiten kann - damals war, dass Simon aus einer reichen, liberalen Familie stammte und er es leichter als so manch anderer hatte, sich zu outen. Die Schöpfer der Serie, Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, schrieben auch das Drehbuch für "Love, Simon" und haben auf diese Kritik reagiert. Victor und seine Familie sind kolumbianische Amerikaner, die darüber diskutieren, wo sie in der Küche ein Kreuz aufhängen sollen. Seine Eltern müssen härter arbeiten als Simons, sowohl um über die Runden zu kommen als auch um ihre Ehe zu retten.

Simon ist inzwischen nach New York gezogen (Nick Robinson tritt hauptsächlich in ermutigenden Voice-Overs auf), aber er ist immer noch eine Legende an der Schule von Victor und wird im Laufe der Serie eine Art Mentor für den Burschen. Die Teenie-Besetzung der Serie macht Spaß. Auch wenn sie zunächst ein bisschen stereotyp ist, bildet sie ein Ensemble, das Victor voll und ganz unterstützt.

Sicher, es ist genauso kitschig und naiv wie das Original, könnten Kritiker sagen, aber es läuft auf Disney. Die Möglichkeit, dass die Serie von einem neugierigen Kind irgendwo abgerufen werden kann, direkt neben "Frozen" oder den "Avengers"-Filmen, ist großartig. Die bloße Existenz einer schwulen Teenie-Serie auf einer großen, familiengerechten Streaming-Plattform scheint immer noch ein ermutigender Schritt in die richtige Richtung zu sein - auch wenn sie auf dem sich explizit an ein erwachseneres Publikum richtenden Spartenkanal "Star" zu finden ist.

(S E R V I C E - https://disney.de/disney-plus-star/love-victor)