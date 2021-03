LSE baut Konzern nach Übernahme von Info-Anbieter Refinitiv um

Londoner Börse zapft für Übernahme Kapitalmarkt an Zur Finanzierung ihres Rekordkaufs in den USA erhöht die Londoner Börse (LSE) erstmals in ihrer Firmengeschichte das Kapital. Für die Übernahme des Vermögensverwalters und Index-Anbieters Frank Russell wollen die Briten rund 1,6 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro) einsammeln, wie der Marktbetreiber am Freitag mitteilte.