Lucerne Festival macht die "ver-rückte" Zeit zum Festivalmotto

Festivalleitung geht von planmäßiger Durchführung aus - 10. August bis 12. September 2021 - Rebecca Saunders ist Composer-in-residence

Lucerne Festival hat am Mittwoch einen ersten Einblick auf das Sommerfestival vom 10. August bis 12. September 2021 gewährt. Festivalmotto ist "ver-rückt". Stargast ist die chinesische Pianistin Yuja Wang, am Festival residieren wird die britische Komponistin Rebecca Saunders.

2020 hatte Lucerne Festival den Sommeranlass wegen der Corona-Pandemie absagen müssen und schließlich nur ein reduziertes Ersatzfestival durchführen können. Es gehe davon aus, dass das Festival im Sommer 2021 wie geplant durchgeführt werden könne, teilte Lucerne Festival mit. Auf allfällig nötige Anpassungen sei die Organisation vorbereitet.

Das Festivalmotto erklärt Lucerne Festival damit, dass die Corona-Pandemie die Maßstäbe verrückt habe. Umgesetzt wird das Motto etwa mit Werken von Erneuerern, die abseits der Normalität waren (so Strawinskys "Le Sacre du printemps") oder Komponisten wie Schumann, der in einer Nervenheilanstalt starb. Am Eröffnungskonzert werden Bruchstücke aus Bergs "Wozzeck", dem "verrückten" Barbier, gespielt.

Auch für den Sommer 2021 engagierte Lucerne Festival große Namen. Orchester aus Wien, Salzburg, Amsterdam, Berlin, London, St. Petersburg und Chicago, aber auch Zürich und Luzern sind zu Gast. Am Pult stehen Mirga Gražinytė-Tyla, Riccardo Chailly, Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Simon Rattle, Kirill Petrenko, Herbert Blomstedt, Daniel Harding, Valery Gergiev, Paavo Järvi oder Michael Sanderling. Unter den Solisten sind Anne-Sophie Mutter, Patricia Kopatchinskaja, Yefim Bronfman, Lang Lang oder Igor Levit.

Rebecca Saunders, Composer-in-residence, wird ein Klavierkonzert zur Uraufführung bringen. Dazu kommen sechs Schweizer Erstaufführungen. "Artiste étoile" Yuja Wang wird unter anderem mit dem Lucerne Festival Orchestra zu hören sein.

Bereits vom 26. bis 28. März führt Lucerne Festival seinen Frühlingsanlass "András Schiff and Friends" durch. Schiff widmet je einen Tag den Komponisten Franz Schubert, Wolfgang Amadé Mozart und Johann Sebastian Bach. An zwei Festivaltagen tritt er zusammen mit seiner Cappella Andrea Barca auf, die er vom Piano aus dirigiert.

