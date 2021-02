Lucid Motors will über SPAC-Börsengang 4,6 Milliarden Dollar

RBS vor Milliarden-Börsengang von US-Tochter In den USA steht der größte Börsengang einer Bank in diesem Jahr an. Die Royal Bank of Scotland (RBS) schickt ihre US-Tochter Citizens Financial Group aufs Handelsparkett und erhofft sich aus der Emission Erlöse von bis zu vier Milliarden Dollar, wie das britische Geldhaus am Montag bekannt gab. RBS bietet 140 Millionen Citizens-Aktien zu einem Preis zwischen 23 und 25 Dollar je Anteilsschein an.