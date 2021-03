Lückenschluss für die Neue Donaubrücke in Linz

Spektakuläre Arbeiten im Livestream - Verkehrsfreigabe für Spätherbst geplant

Der Lückenschluss der Neuen Donaubrücke in Linz ist am Donnerstag in Angriff genommen worden. Um 22 Uhr soll der zweite Brückenbogen - mit einem Gewicht von 2.854 Tonnen um knapp 200 Tonnen schwerer als der erste - auf dem südlichen Pfeiler abgesetzt und fixiert worden sein. Insgesamt vier Tage hat das Einschwimmen und Platzieren der Brückentragwerke gedauert, die jetzt noch verschweißt und mit Korrosionsschutz ergänzt werden.

Die spektakulären Arbeiten hat die Stadt via Livestream (https://vimeo.com/event/692988) übertragen. An vier Tagen war die Donau in dem Bereich für den Schiffsverkehr gesperrt. Zuvor hatten zwei je 900 PS starke Schubschiffe "Geertruida van der Wees" und "Nicolaas van der Wees", die von Rotterdam über den Rhein-Main-Donaukanal nach Linz gekommen waren, die riesigen Pontons geliefert. Spezialfahrzeuge, die wegen ihrer je 30 einzeln angesteuerten Achsen "Tausendfüßler" genannt werden, hatten die Tragwerke mit hydraulischen Pressen aufgebockt und dann auf die Pontonschiffe geladen. Mit Spezialschiffen wurden die Bögen in ihre Position gebracht und auf den Brückenpfeilern abgesetzt.

Als nächstes wird die Fahrbahn betoniert, Beleuchtung und Geländer werden montiert sowie die Straßenanschlüsse an die Linke Brückenstraße und an die Hafenstraße hergestellt. Die Verkehrsfreigabe der 400 Meter langen Donauquerung soll im Herbst erfolgen.

