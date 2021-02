Lufthansa-Konzern: Neues Touristikangebot vorerst nur ab Frankfurt

Lufthansa will Anfang 2013 über Germanwings entscheiden Die AUA-Mutter Lufthansa will nach einem Pressebericht im Frühjahr 2013 über das Schicksal der Marke Germanwings entscheiden. "Ob wir an der Marke Germanwings festhalten werden, ist ergebnisoffen", sagte Passage-Chef Carsten Spohr der "Financial Times Deutschland" (Mittwoch-Ausgabe).