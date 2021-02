Luigi Di Maio - Ex-Fünf Sterne-Chef bleibt als Außenminister im Amt

Der süditalienische Studienabbrecher ist das jüngste Mitglied des neuen Kabinetts Draghi

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0587 vom 12.02.2021 muss es im zweiten Absatz/letzter Satz richtig heißen: ...wie Bundeskanzler Sebastian Kurz Jahrgang 1986 (nicht: wie Ex-Bundeskanzler). ---------------------------------------------------------------------

Vom Studienabbrecher zu Drahtzieher des neuen Kabinetts des Wirtschaftsexperten Mario Draghi: Der Ex-Chef der populistischen Fünf Sterne-Bewegung Luigi Di Maio hat sich nicht nur für den Einstieg seiner Partei in die Koalition eingesetzt, die Draghis Regierung unterstützen wird. Er wurde in der neuen technokratisch-politischen Regierung Draghi als Außenminister bestätigt. Den Posten bekleidete er auch in der Vorgängerregierung von Giuseppe Conte.

Der 34-jährige Di Maio hatte in der ersten Regierung Conte (Juni 2018-August 2019) in der dreifachen Rolle als mächtiger Vizepremier, Industrie- und Arbeitsminister gedient und im zweiten Kabinett Conte (September 2019-Jänner 2021) den Posten des Außenministers bekleidet, so wird der Spitzenpolitiker der Fünf Sterne-Bewegung im Kabinett Draghi weiterhin eine Schlüsselrolle spielen. Der Studienabbrecher aus der süditalienischen Industriestadt Pomigliano d'Arco nordöstlich von Neapel, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz Jahrgang 1986, ist das jüngste Mitglied des Kabinetts, das nun aus der Regierungskrise im Jänner entstanden ist.

Offenbar nicht geschadet hat Di Maio, dass ihm Kritiker mangelnde Grammatik-Kenntnisse und spärliches Kompetenz im Bereich der Geografie vorwerfen. Für Spott hatte er in der Vergangenheit damit gesorgt, dass er den Diktator Augusto Pinochet in Venezuela statt in Chile verortete.

Mit seinem bubenhaften Aussehen, dem kurzgeschorenen schwarzen Haar und dem stets adretten Anzug hat der Süditaliener das Aussehen des "idealen Schwiegersohns". Wegen seiner konservativen Linie wird er auch als "Christdemokrat der Fünf-Sterne-Bewegung" bezeichnet. In Brüssel galt er in den vergangenen Jahren wegen seiner Angriffe auf Europas "Technokraten" eher als Schreckgespenst. Nachdem er im Februar 2019 Vertreter der französischen Gelbwesten-Protestbewegung in Paris getroffen hatte, hatte Frankreich seinen Botschafter in Rom vorübergehend zurückgerufen. Inzwischen hat sich die Europapolitik der Fünf Sterne-Bewegung drastisch gewandelt. Die Mehrheit der Parteiaktivisten stimmte am Donnerstag bei einer Online-Befragung für die Beteiligung der Fünf Sterne an einer Koalition unter Führung des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Draghi.

Im Jänner 2020 hatte Di Maio nach starken Stimmenverlusten seiner Gruppierung bei den Regionalwahlen den Posten des Fünf Sterne-Chefs aufgegeben. Seitdem ist Senator Vito Crimi als Interimschef im Einsatz. Am Mittwoch stimmten die Parteiaktivisten auch für eine Reform des Statuts, die den Parteichef mit einem fünfköpfigen Gremium ersetzt.

Als Außenminister wird sich Di Maio unter anderem um das Thema Migration kümmern müssen. In Sachen Einwanderungspolitik drängt Di Maio auf eine Reform des Dublin-Asylsystems der EU, auf verstärkte Entwicklungspolitik in afrikanischen Ländern und den Kampf gegen Menschenhandel. Außerdem wird er sich mit dem neuen Wirtschaftsminister um die konkrete Umsetzung des "Recovery Plans" befassen müssen, dem milliardenschweren Plan zum Wiederaufbau der italienischen Wirtschaft mithilfe der EU-Finanzierungen.