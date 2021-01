Lukaschenko kündigte Entwurf für Verfassungsreform bis Jahresende an

Weißrussischer Präsident will in Referendum darüber abstimmen lassen

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko stellt einen Entwurf für Verfassungsreformen bis Ende des Jahres in Aussicht. Über diese soll dann in einem Referendum abgestimmt werden, wie die Nachrichtenagentur RIA am Sonntag berichtete.

Der Präsident steht seit seiner umstrittenen Wiederwahl im August unter Druck. Seither kommt es zu regelmäßigen Massenprotesten. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor. Der von Russland unterstützte Lukaschenko hält sich bereits seit 26 Jahren an der Macht.