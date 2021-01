Luke Alvarez (53) ist Aufsichtsratschef der Österreichischen Lotterien geworden. Der Brite war zuvor in zahlreichen international aktiven Unternehmen der Gaming-, Technologie- und Unterhaltungsindustrie in führenden Positionen tätig, heißt es in einem internen Schreiben des Unternehmens, das heute an die Mitarbeiter gegangen ist und der APA vorliegt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Robert Chvatal wird zum 1. Stellvertreter.