LUP-Flotte in St. Pölten wird um Elektro-Autobus verstärkt

Erster in Österreich angemeldeter Mercedes E-Citaro ab Mitte Jänner im Einsatz

Die Stadtbus LUP in St. Pölten bekommt klimafreundliche Verstärkung. Ab Mitte Jänner wird nach Rathausangaben vom Dienstag der erste in Österreich angemeldete Mercedes E-Citaro der Flotte angehören.

"Uns lässt das Thema umweltfreundlicher öffentlicher Nahverkehr nicht aus. In der Vergangenheit wurden ja bereits einige Modelle getestet, bis jetzt waren die Fahrzeuge in Hinblick auf Konstanz und Reichweite leider noch nicht dort, wo wir sie uns wünschen würden", sagte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) in einer Aussendung. Von der Österreich-Premiere des neuen Mercedes E-Citaro sei "ein Quantensprung zu erwarten".

Die Reichweite des "Elektrischen" beträgt laut Rathaus "unter Winterbedingungen aufgrund der Heizung" etwa 180 Kilometer. Durch die optimierte Schnellladung könne das Fahrzeug innerhalb einer Stunde wieder vollgetankt werden. Geschehen werde das im Stützpunkt von Zuklin-Bus in Unterradlberg.

Der Testbetrieb soll laut dem für den öffentlichen Verkehr in der Landeshauptstadt zuständigen Vbgm. Harald Ludwig (SPÖ) "wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unseres Bussystems" bringen. In St. Pölten sollen "erste Erfahrungswerte mit dieser nächsten E-Bus-Generation" gesammelt werden, fügte Sabine Zuklin, Geschäftsführerin der Firma Zuklin, hinzu.