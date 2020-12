"Lupin": Französische Gaunerserie mit Omar Sy ab Jänner bei Netflix

In weiteren Rollen sind Ludivine Sagnier und Nicole Garcia dabei

Der Streamingdienst Netflix zeigt ab Jänner eine Gaunerserie mit dem französischen Schauspieler Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde"). "Lupin" solle am 8. Jänner starten, teilte Netflix am Mittwoch mit. In weiteren Rollen seien Ludivine Sagnier ("8 Frauen") oder Nicole Garcia (Regisseurin von "Die Frau im Mond") zu sehen.

In der Serie geht es um Assane Diop, gespielt von Sy, der seinen Vater rächen will. Dieser ist eines Verbrechens beschuldigt worden, das er Diops Auffassung nach nicht begangen hat. Als Inspiration dienen Diop dabei die Abenteuer des fiktiven Meisterdiebs Arsene Lupin. Produziert wurde die Serie von Gaumont Television.