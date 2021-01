Luvsannamsrai neuer Ministerpräsident der Mongolei

Am Mittwoch vom Parlament zum 32. Premier ernannt - Vorgänger Khurelsukh nach Protesten in der Vorwoche zurückgetreten - Kritik richtete sich gegen Corona-Politik der Regierung

Oyun-Erdene Luvsannamsrai ist am Mittwoch vom Parlament in Ulaanbaatar (Ulan Bator) zum 32. Premierminister der Mongolei ernannt worden. Der 41-jährige Harvard-Absolvent löst Khurelsukh Ukhnaa ab, der in Vorwoche aufgrund öffentlicher Proteste wegen des Umgangs der Regierung mit der Corona-Pandemie von seinem Amt zurückgetreten war. Luvsannamsrai wurde 2016 und 2020 ins Parlament gewählt und war zwei Amtszeiten lang Kabinettschef der mongolischen Regierung.

Der Neo-Premier war federführend bei der Erstellung der langfristigen Entwicklungsagenda seines Landes, der "Alsiin Haraa 2050", beteiligt. Mehr als 1.500 Wissenschafter und politische Entscheidungsträger sollten mit der "Vision 2050", die 2020 vom Parlament verabschiedet wurde, ein nationales Modell für nachhaltige Entwicklung erarbeiten.

Mit 41 Jahren ist Luvsannamsrai einer der jüngsten amtierenden Premierminister der Welt. Nach seinem Abschluss an der Harvard Kennedy School in Cambridge im US-Staat Massachusetts kehrte er 2015 in seine Heimat zurück.