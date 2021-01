Luxemburg will Denkmal für Alt-Großherzog Jean errichten

Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef und war äußerst beliebt

In Erinnerung an den im April 2019 im Alter von 98 Jahren gestorbenen früheren luxemburgischen Großherzog Jean soll in Luxemburg-Stadt ein Denkmal entstehen. Den Beschluss der Regierung gab Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Dienstag bekannt - an dem Tag, an dem der Alt-Großherzog 100 Jahre alt geworden wäre. Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef Luxemburgs und war äußerst beliebt. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt und hat gut 600.000 Einwohner.

Das Denkmal werde in Absprache mit Luxemburgs Großherzog Henri, der Stadt Luxemburg und dem Kulturministerium im Park Pescatore errichtet. Es solle ein Wettbewerb zur Gestaltung und Umsetzung ins Leben gerufen werden. Details dazu würden im ersten Halbjahr 2021 bekanntgegeben, kündigte das Staatsministerium an. Großherzog Henri (65) hatte das Amt von seinem Vater Jean im Jahr 2000 übernommen. Henri gilt als offener Monarch und praktischer Europäer.