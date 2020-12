LWK-Wahl Steiermark: Präsident Titschenbacher hofft auf "gute Ernte"

Bauernbund-Chef hat am 24. Jänner 69,71 Prozent der Stimmen zu verteidigen

Der steirische Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher hat am Montag, rund ein Monat vor der Kammerwahl, bei einer Pressekonferenz in Graz Bilanz über die vergangenen fünf Jahre gezogen. Rund 120.000 Bäuerinnen und Bauern werden am 24. Jänner ihre neue Standesvertretung wählen. Titschenbacher hatte mit seinem Bauernbund 2016 exakt 69,71 Prozent der Stimmen erhalten. Für die Wahl 2021 erwartet er sich auch eine "gute Ernte".

Wegen des dritten Lockdowns könnte die Wahlbeteiligung aber weiter sinken, befürchten Titschenbacher sowie Vizepräsidentin Maria Pein. 2016 hatten nur noch 38,94 Prozent der Landwirte ihre Stimme abgegeben. "Es sind schwierige Voraussetzungen", sagte der Bauernbund-Obmann-Stellvertreter (Obmann ist ÖVP-Agrarlandesrat Hans Seitinger, Anm.). Es seien weder persönliche Kontakte noch Wahlveranstaltungen möglich. Man versuche über das Internet mit den Wählern in Kontakt zu treten. Eine Verschiebung sei aufgrund der rechtlichen Voraussetzungen nicht so einfach in kurzer Zeit machbar. "Außerdem wissen wir ja auch nicht, was in zwei oder drei Monaten ist." Er betonte die Möglichkeit der Briefwahl.

Mit der Bilanz seiner vergangenen fünf Jahre zeigte er sich zufrieden, doch es gebe noch viel zu tun. So will er sich etwa dafür einsetzen, dass die Selbstversorgung in der Bundesverfassung festgeschrieben wird, der Wasserzugang für Landwirte soll vereinfacht werden und die Bauernschaft will er noch mehr als Helfer gegen den Klimawandel positionieren.

Pein betonte, dass man zuletzt Erleichterungen bei der Sozialversicherung erreicht habe: So wurde etwa der Krankenversicherungsbeitrag von 7,65 auf 6,8 Prozent gesenkt. Sie forderte unter anderem mehr Unterstützung für 24-Stunden-Betreuung, da gerade im bäuerlichen Umfeld besonders viele Ältere zu Hause gepflegt werden.

Der Bauernbund war bei der steirischen Landwirtschaftskammerwahl 2016 trotz Verlusten mit 69,71 Prozent (2011: 76,46) stärkste Kraft geblieben. Die FPÖ-Bauern (FB) schafften damals mit 12,10 nach 5,25 Prozent klar den Sprung in die Landeskammer. Der Unabhängige Bauernverband (UBV) steigerte sich auf 8,53 Prozent. Grüne und SPÖ flogen 2011 aus der Landesvertretung.