LWK-Wahl Vorarlberg: Bis Freitagabend wird gewählt

Stimmen können ausschließlich brieflich abgegeben werden - Bauernbund hat dominante Stellung inne

Die Vorarlberger Landwirte und landwirtschaftlichen Dienstnehmer wählen ihre Interessensvertretung. Noch bis Freitagabend (5. März, 18.00 Uhr) kann an der seit 21. Februar laufenden Briefwahl teilgenommen werden. Ausgezählt werden die Stimmen der insgesamt 14.922 Wahlberechtigten am Samstag (6. März), dann wird auch das Wahlergebnis bekanntgegeben. Josef Moosbrugger (54) vom ÖVP-Bauernbund wird als Präsident an der Spitze der Landwirtschaftskammer Vorarlberg verbleiben.

In der Sektionsversammlung der Land- und Forstwirte (13.007 Wahlberechtigte) werden 14 Sitze vergeben, in jener der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer (1.915 Wahlberechtigte) sind es fünf Sitze. Gemeinsam bilden die beiden Gremien die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer. Seit 2016, als zum bisher letzten Mal über die Zusammensetzung der Vollversammlung entschieden wurden, hat der Bauernbund 15 Mandate inne, die Freiheitlichen und unabhängigen Bauern vier. Weitere Wahlwerber gab es vor fünf Jahren nicht, auch dieses Mal treten nur diese beiden Fraktionen an.

Die konstituierende Sitzung der Vollversammlung muss innerhalb von drei Wochen nach der Wahl abgehalten werden, bei dieser Zusammenkunft werden der Präsident und die beiden Vizepräsidenten (jeweils einer aus den zwei Sektionsversammlungen) bestimmt. An der Wiederwahl von Josef Moosbrugger, der seit 1999 Vorarlberger Landwirtschaftskammer-Präsident und seit 2018 auch Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich ist, besteht kein Zweifel. Moosbrugger tritt in der Sektion der Land- und Forstwirte als Spitzenkandidat des Bauernbunds an, auf Platz zwei kandidiert Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann, die auch aktuelle Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Vorarlberg ist. Für die Freiheitlichen und unabhängigen Bauern geht erstmals Robert Blum ins Rennen.

Seit 2016 hat die Zahl der Wahlberechtigten abgenommen, damals durften noch 15.397 Personen ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,91 Prozent.