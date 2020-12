Lyft will mit Partner Motional ab 2023 Robotaxi-Service starten

Fahrerloser Fahrdienst in US-Städten geplant

Der US-Fahrdienstanbieter Lyft will zusammen mit Motional einen Robotaxi-Service in den USA starten. Lyft wird gemeinsam mit dem Entwickler für autonomes Fahren ab 2023 einen fahrerlosen Fahrdienst in mehreren US-Städten anbieten, wie der US-Konzern mitteilte. Motional ist ein Joint Venture zwischen dem südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai und dem in Dublin ansässigen Automobilzulieferer Aptiv.

Durch diese Partnerschaft wird das bereits bestehende Projekt Waymo zwischen dem Internetgiganten Alphabet und Lyft, das autonome Fahrdienste in Phoenix anbietet, erweitert. Auch die Rivalen Uber, General Motors, Honda, Ford und Volkswagen arbeiten an fahrerlosen Fahrdiensten.