"Ma Rainey's Black Bottom": Chadwick Bosemans letzte, kraftvolle Note

Ab 18. Dezember auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

Die Filmversion von August Wilsons Theaterstück "Ma Rainey's Black Bottom" wird wohl vor allem als letzter Film von Chadwick Boseman in Erinnerung bleiben. Aber der "Black Panther"-Star hätte auch dann einen großen Schatten auf den Film geworfen, wenn er im August dieses Jahres nicht im Alter von nur 43 Jahren an seiner Krebserkrankung verstorben wäre. Er hat gute Chancen, posthum einen Oscar zu gewinnen.

August Wilsons Stücke sind schwierig zu verfilmen, weil lange Szenen oft nur in einem Raum stattfinden. Unter der Regie von George C. Wolfe, der bereits 1993 mit einem Tony-Award für seine Broadwayinszenierung des AIDS-Dramas "Engel in Amerika" ausgezeichnet wurde, und mit Denzel Washington als Produzent, spielt sich die Action hier fast ausschließlich in einem schmuddeligen Chicagoer Aufnahmestudio ab.

Wir schreiben das Jahr 1927. Gertrude "Ma" Rainey (Viola Davis), die legendäre "Mutter des Blues", die es tatsächlich gegeben hat, und ihre Band (Chadwick Boseman, Colman Domingo, Glynn Turman und Michael Potts) haben die Pilgerreise von Georgia nach Chicago unternommen, um an einem erdrückend heißen Sommertag, in Schweiß gebadet, eine Platte aufzunehmen.

Doch die Sängerin ist eine Primadonna. Zuerst kommt sie zu spät, dann will sie nicht singen, bis sie ihre drei kalten Colas hat. Sie wird auch nicht weitermachen, bis ihr Neffe, der stottert, die Einführung in den Song, der dem Film seinen Titel gibt, perfekt geliefert hat. Und Ma wird unter gar keinen Umständen das tun, was ihr weißer Manager (Jeremy Shamos) und ihr weißer Plattenproduzent (Jonny Coyen) von ihr verlangen.

Die Frau weiß, dass ihre Kehle Gold wert ist und sie lässt die Männer nach ihrer Stimme tanzen. Alle, bis auf ihren Trompetenspieler Levee (Boseman), ein unverschämter Träumer, der ihr Rampenlicht stehlen und eine schnellere, jazzigere Version von dem Lied aufnehmen will. Das bedeutet Ärger für ihn und der Streit darüber, wie dieses "Ma Rainey's Black Bottom" arrangiert werden soll, ist mehr als nur ein bloßer Streit darüber, wessen Stil besser ist.

Wilson, der preisgekrönte Dramatiker, der das Stück geschrieben hat, auf dem das Drama basiert, will, dass wir darüber nachdenken, was es bedeutet, ein schwarzer Künstler in einer rassistischen Zeit zu sein und welche Art von Gerechtigkeit ein Schwarzer von "dem Gott eines weißen Mannes" erwarten kann, wie Levee es ausdrückt. Obwohl Ma Tausende von Platten verkauft, weiß sie, was sie letztendlich für die weißen Manager und Produzenten darstellt, die von ihrem Talent profitieren: "Ich bin ihnen egal", erklärt sie. "Alles was sie wollen ist meine Stimme."

Abgesehen von einem Song wurden die Lieder von der Sängerin Maxayn Lewis eingespielt, aber wenn Viola Davis nicht kürzlich den Oscar für die beste Nebenrolle in einer anderen August-Wilson-Verfilmung ("Fences") gewonnen hätte, dann würde sie mit ziemlicher Sicherheit einen weiteren mit nach Hause nehmen. Alles, was ihre Ma tut, ist eine Inszenierung, von der Art und Weise wie sie ihren wuchtigen Körper in eine Pelzstola einhüllt, bis zu den Hüften, die sie geschmeidig hin- und herschaukelt, wenn sie singt.

Der junge Levee hat keine Chance gegen Ma, aber der Film gehört am Ende nicht Viola Davis, sondern Chadwick Boseman. Es ist unmöglich und umso beeindruckender, seinen schlanken Körper zu sehen, ohne daran erinnert zu werden, dass es seine letzte Rolle war. "Ma Rainey's Black Bottom" ist nur einer von mehreren Filmen, die er zwischen Chemotherapien und Operationen gedreht hat, und es muss eine unglaubliche Anstrengung für ihn gewesen sein.

Seine Rolle in "Black Panther" machte den Schauspieler zum amerikanischen Superhelden, zum Symbol für Black Power, aber es war seine Rolle als James Brown in "Get on Up", die seine außergewöhnliche Reichweite als Künstler zeigte. Eine ähnlich charismatische Rolle hat er hier. Sein gottloser Levee ist eine tragische Figur, die in der einen Szene geschmeidig eine Sängerin auf einem Piano verführt und in der anderen ein paar tiefe Traumata hervorwürgt. Es beendet eine viel zu kurze Karriere mit einer ihr würdigen, letzten Note.

