Maas berät mit französischem und britischem Außenminister über Iran

Aufruf zur Einhaltung von Atomabkommen

Der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist am Montag in Berlin mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien und Frankreich zu zuvor nicht angekündigten Beratungen über den Iran zusammengekommen. "Im Fokus des Treffens steht die Wiener Nuklearvereinbarung mit Iran", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Sie bekräftigte den Willen der Europäer, an dieser Vereinbarung ungeachtet der ablehnenden Haltung der derzeitigen US-Regierung festzuhalten.

"Iran verstößt aus unserer Sicht systematisch gegen die Vereinbarung", sagte die Sprecherin allerdings auch. "Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern rufen wir Iran nachdrücklich auf, diese Verletzungen einzustellen und alle nukleartechnischen Verpflichtungen wieder vollständig einzuhalten", hob sie hervor. Bei dem Treffen von Maas mit seinen Kollegen Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab in der Villa Borsig in Berlin sollte es demnach auch um das Raketenprogramm und die regionale Rolle Irans gehen.

Laut Auswärtigem Amt in Deutschland wollten die drei europäischen Außenminister auch über mögliche Auswirkungen des bevorstehenden Regierungswechsels in den USA auf die Zukunft des Atomabkommens (JCPOA) sprechen. "Wir sind zuversichtlich, dass eine konstruktive Haltung der USA zur Wiener Nuklearvereinbarung erheblich dazu beitragen könnte, die aktuelle Negativspirale mit Iran zu durchbrechen und eine neue Perspektive für die Bewahrung des JCPOA zu eröffnen", sagte die Sprecherin.

Zu Befürchtungen, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump vor dem Ende seiner Amtszeit am 20. Januar noch neue Sanktionen gegen Iran verhängen könnte, äußerte sich das Auswärtige Amt zurückhaltend. "Falls es zu diesen Maßnahmen kommt, werden wir sie dann bewerten", sagte die Sprecherin lediglich. In den vergangenen Wochen hatte es auch Spekulationen über einen möglichen US-Militärschlag gegen Iran gegeben.

Neben dem Iran sollte es bei dem Dreier-Treffen der Außenminister in Berlin laut Auswärtigem Amt auch um weitere bilaterale, europäische und internationale Fragen gehen.