Macron erinnert an 50. Todestag von Charles de Gaulle

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am 50. Todestag von Charles de Gaulle an den Weltkriegshelden und Staatsmann erinnert. Macron besuchte am Montag mit seiner Frau Brigitte de Gaulles letzten Wohnort im ostfranzösischen Colombey-les-Deux-Églises, wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete.

Der 42-Jährige würdigte via Twitter seinen berühmten Vorgänger, der 1958 die sogenannte Fünfte Republik gründete und von 1959 bis 1969 im Élyséepalast regierte. "De Gaulle sagt uns, dass Frankreich stark ist, wenn es geeint ist", sagte Macron als Kommentar zu historischen Filmaufnahmen de Gaulles. Macron muss sich derzeit als Krisenmanager bewähren, denn sein Land wird wieder vom islamistischen Terrorismus sowie von der Corona-Krise erschüttert.

Der am 9. November 1970 verstorbene de Gaulle gilt als einer der herausragenden Politiker des 20. Jahrhunderts. Der General hatte am 18. Juni 1940 von London aus über die BBC die Franzosen aufgerufen, die Niederlage nicht hinzunehmen und an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Nazi-Deutschland hatte Frankreich damals innerhalb weniger Wochen militärisch überrannt - die Niederlage gilt als die schlimmste der französischen Geschichte. De Gaulle setzte sich auch für die Aussöhnung mit Deutschland ein: Am 22. Jänner 1963 unterzeichnete er in Paris mit Bundeskanzler Konrad Adenauer den Élysée-Freundschaftsvertrag.

Am Dienstag wird Macron in Paris Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Nach einem Arbeitsgespräch im Elyseé-Palast werden Kurz und Macron gemeinsam mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel in einer Videokonferenz über den Kampf gegen den Terror beraten.