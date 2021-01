Macron erinnert zum 25. Todestag an Ex-Präsident François Mitterrand

Gedenken am Grab und Geburtshaus

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat anlässlich des 25. Todestags von François Mitterrand an den Ex-Präsidenten erinnert. Er besuchte am Freitagvormittag den Ort Jarnac im Westen des Landes. Dort wurde Mitterrand 1916 geboren und nach seinem Tod 1996 beigesetzt. Macron gedachte am Grab und Geburtshaus in Jarnac Mitterrands, wie der Sender France 3 berichtete. Auch der ehemalige Präsident François Hollande, Familienangehörige und Vertreter der Sozialisten waren anwesend.

"25 Jahre nach seinem Tod ist das Erbe von Präsident François Mitterrand noch am Leben", schrieb Macron über den Sozialisten auf Twitter. Seine beiden Amtszeiten füllten weiter Frankreichs gemeinsame Geschichte aus. Mitterrand war am 8. Jänner 1996 - nur wenige Monate nach der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Jacques Chirac - nach langem Krebsleiden in Paris gestorben.

Mitterrand war von 1981-1995 Präsident in Frankreich. Erst im dritten Anlauf schaffte er als erster Sozialist den Sprung in den Élysée-Palast. Er trug zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich bei. Als Preis für die deutsche Wiedervereinigung drängte er beim damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) auf die Gründung der Europäischen Zentralbank und die Schaffung der Euro-Zone. Außerdem wurde nach seinem Regierungsantritt die Todesstrafe in Frankreich abgeschafft.