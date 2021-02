Macron hält am gefährlichen Anti-Terror-Einsatz im Afrika fest

Videotreffen mit G5-Sahelstaaten - Deutschland will zivile Hilfe leisten

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Position Deutschlands ---------------------------------------------------------------------

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat europäische Partner zum Kampf gegen den islamistischen Terror im Sahelgebiet aufgerufen. Die Stabilität dieser Region sei nicht nur wichtig für die dortige Bevölkerung, sondern auch für die Sicherheit Europas. Das teilte der 43-Jährige am Dienstag via Twitter anlässlich eines Videotreffens mit Amtskollegen aus den G5-Sahelstaaten und weiteren Staats- und Regierungschefs mit.

Zu den G5-Staaten der Region gehören Mali, Tschad, Niger, Mauretanien und Burkina Faso. In dem riesigen Sahelgebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantischen Ozean bis zum Roten Meer erstreckt, sind zahlreiche Terrorgruppen aktiv. Die frühere Kolonialmacht Frankreich hat in der Region rund 5100 Soldaten seines Anti-Terror-Einsatzes "Barkhane" im Einsatz.

Macron lobte EU-Länder wie Schweden, Estland, Tschechien oder Portugal, die sich bei der sogenannten Task Force Takuba in der Region beteiligen. "Die europäische Truppe Takuba ist mittlerweile an Ort und Stelle, die Zahl der Partner steigt", bilanzierte Macron. "Die Sahel-Koalition ist heute stärker."

Paris pocht schon länger auf eine gerechte Lastenteilung bei dem Anti-Terror-Kampf, der alle Europäer angehe. Seit Beginn des Einsatzes starben 57 französische Soldaten.

Deutschland wird sein Engagement in der Sahelzone nach Angaben von Außenminister Heiko Maas vor allem im zivilen Bereich aufstocken. "Aber wir beabsichtigen im Moment nicht, uns an anderen Missionen zusätzliche zu beteiligen", sagte Maas nach der virtuellen internationalen Sahel-Konferenz am Dienstag. Damit weist die deutsche Bundesregierung den Wunsch Frankreichs nach verstärkter militärischer Hilfe zurück.

Macron kündigte nach der Konferenz an, dass sein Land die militärische Präsenz in der nordafrikanischen Region vorerst nicht aufstocken werde, sondern Zusagen internationaler Partner abwarte. Der Tschad, eines der fünf sogenannte G5-Sahelländer, kündigte an, 1200 Soldaten für den Kampf gegen Islamisten abzustellen. Die Deutsche Bundeswehr ist bei der Polizeiausbildung und einem Teil des UN-Einsatzes in der Region beteiligt. Die deutsche Bundesregierung will aber nicht an dem von Frankreich geführten Kampfeinsatz Barkhane teilnehmen. 2020 hatte Frankreich die Zahl der Soldaten für Barkhane um 600 auf 5100 aufgestockt. Der SPD-Politiker Maas betonte: "Wir sehen immer mehr, dass die Region sich als Hotspot des internationalen Terrorismus entwickelt." Dennoch sehe Deutschland seine Rolle weiter beim Aufbau ziviler Strukturen.