Macron würdigt gestorbenen Widerstandskämpfer Cordier

Frankreich hat mit einer nationalen Hommage den im Alter von 100 Jahren gestorbenen Widerstandskämpfer und Schriftsteller Daniel Cordier gewürdigt. "Daniel Cordier war ein freier Franzose", sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag im Innenhof der Pariser Invalidenanlage in unmittelbarer Nähe des berühmten Invalidendoms.

"Das Leben von Daniel Cordier ist ein Abenteuerroman", sagte Macron. Wegen der Corona-Beschränkungen im Land nahmen nur wenige Gäste an der Zeremonie teil.

Der Präsidentenpalast hatte den am vergangenen Freitag gestorbenen Cordier eine "lebendige Erinnerung an die Résistance" genannt. Cordier schloss sich während des Zweiten Weltkriegs der Widerstandsbewegung rund um General Charles de Gaulle an. Zeitweise war er Sekretär der Résistance-Ikone Jean Moulin, mit dem er gemeinsam gegen die deutschen Besatzer vorging und den Widerstand im Land organisierte. Später begann Cordier eine Karriere als Kunsthändler und widmete sich der Geschichtsschreibung.