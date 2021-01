Madrid will nach Jahrhundertschnee 80.000 Bäume fällen

Von Wintersturm "Filomena" schwer beschädigt worden

Madrid will in den nächsten Wochen 80.000 Bäume fällen. Etwa fünf Prozent aller Bäume der spanischen Hauptstadt seien vor gut zwei Wochen vom Wintersturm "Filomena" so schwer beschädigt worden, dass sie nun eine Gefahr darstellten, sagte der für Umwelt und Verkehr zuständige Stadtrat Borja Carabante der Zeitung "El Mundo" (Montag). Die Abholzungsaktion sei unumgänglich. Der Politiker versprach eine Wiederaufforstung, für die es aber noch keine konkreten Pläne gebe.

"Filomena" habe mit heftigen Sturmböen und dem spektakulären "Jahrhundertschnee" etwa die Hälfte der 1,6 Millionen Bäume der Metropole mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, sagte Carabante. Die meisten Parks sind seit dem Unwetter aus Sicherheitsgründen geschlossen, darunter auch der beliebte Stadtpark Retiro.