Mads Mikkelsen wird neuer Grindelwald in "Phantastische Tierwesen"

Folgt in der Rolle des Zauberers auf Johnny Depp

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (55) folgt Johnny Depp (57) als Bösewicht in der Filmserie "Phantastische Tierwesen". Mikkelsen übernimmt die Rolle Zauberers Gellert Grindelwald, wie das Studio Warner Bros. am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Der dritte Teil aus dem Harry-Potter-Universum werde derzeit unter der Regie von David Yates in Leavesden nahe London produziert. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller und Jude Law treten dafür erneut vor die Kamera.

Depp hatte Anfang November seinen Rückzug aus der Filmserie mitgeteilt, Warner Bros. habe ihn zuvor darum gebeten. Zuvor hatte Depp eine Klage gegen die Boulevardzeitung "Sun" verloren, in der es um den Vorwurf von häuslicher Gewalt in seiner Ehe mit der Schauspielerin Amber Heard ging.

Depp hatte in den ersten beiden Teilen der geplanten fünfteiligen Filmreihe - "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016) und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" (2018) - den Bösewicht gespielt. Der dritte Film soll im Juli 2022 in die Kinos kommen.

Mikkelsen kennt sich mit düsteren Charakteren aus. In "Casino Royale" spielte er James Bonds vernarbten Widersacher, in der US-Serie "Hannibal" den gleichnamigen Psychopathen.