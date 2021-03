"Männer ohne Möbel" sind kein gutes Indiz: Debüt von Alexandra Stahl

Im jungen, großstädtischen Melting Pot Berlins führt die Männersuche über spärlich möblierte Single-Wohnungen und viele Akzente (Von Maria Scholl/APA)

Es ist ganz schön anstrengend, eine "Young Fun Person" im angesagten Berlin zu sein. Hipsters mit Tastenhandys, Expat-Bars und Existenzkrisen, Sex und Creative Writing-Kurse, und das alles rotierend im englisch-deutschen Kauderwelsch. "Männer ohne Möbel" heißt der erste Roman von Alexandra Stahl, der soeben bei Jung und Jung erschienen ist. Die in Berlin lebende Bayerin bastelt darin eifrig am Porträt eines Lebensgefühls im jungen großstädtischen Melting Pot.

Letztlich sucht Ellie natürlich nach der großen Liebe, weil man das aber offenbar nicht zugeben soll, lässt ihre Methode ein wenig zu wünschen übrig. Denn wer jung und international vor sich herträgt, meint damit offenbar auch promiskuitiv und ungebunden. Gerne mit einem Drogenproblem, einer unerfüllten Künstlerberufung und jedenfalls mit zu mangelhafter Sprachbeherrschung, um sich oder gar seinen Inneres einigermaßen artikulieren zu können. Stahl transkribiert die Akzente, wie sie daherkommen. Francois spricht Englisch mit vielen Umlauten, Alvaro Deutsch mit viel "sch" und Ellies extravagante Freundin Ria beendet jeden zweiten ihrer englischen Sätze mit einem kokett fragenden "No?".

"Mein Happy End bin ich" nennt sich der Schreibkurs, in dem die Protagonistin lernt, ihr Leben wie einen Roman zu betrachten. Also wechseln wir ab und zu in die auktoriale Erzählperspektive und ins Kursiv, in eine täuschend ähnliche Parallelwelt, die aber mehr Wert auf Kohärenz legt, auf ein braves, zielgerichtetes Narrativ, im Gegensatz zu der mit viel Schere und Kleber fabrizierten Collagierung des eigentlichen "Romans". "Ich überlege, worum es in meiner Geschichte eigentlich gehen soll. Agatha hat von der 'dramatischen Grundfrage' gesprochen. Vielleicht ist es dieser Beziehungskram?", fragt sich Ellie. Die Antwort ist dann wohl ja.

"Männer ohne Möbel" gibt als literarischer Romanerstling einer bisher als Journalistin tätigen Autorin zahlreiche Kostproben von sprachlichem Geschick, scharfer Beobachtungsgabe und genauer Kenntnis des schreiberischen Werkzeugkoffers. Die Geschichte vom Irrlichtern einer melancholischen jungen Frau durch eine irrlichternde Stadt, in der es vor Männern mit spärlich möblierten Single-Wohnungen wimmelt (Achtung: kein gutes Indiz für dauerhafte Bindungsfreudigkeit), wird hier gekonnt mit Lakonie und Lässigkeit gestylt. Neu erfunden wird sie nicht.

(S E R V I C E - Alexandra Stahl: "Männer ohne Möbel". Jung und Jung Verlag. 240 Seiten. 22 Euro. Alexandra Stahl liest am 13. Mai beim Festival Wortspiele in der Facultas Dombuchhandlung in Wien.)