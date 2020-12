Männer wollten Juwelier in Wien gefälschte Goldketten verkaufen

Eine Person festgenommen

Gleich drei Männer haben am Mittwoch versucht, einem Juwelier in der Favoritner Straße in Wien-Favoriten gefälschte Goldketten zu verkaufen. Zunächst boten zwei Verdächtige dem Besitzer ein offensichtlich gefälschtes Schmuckstück zum Kauf an, was der 53-Jährige ablehnte. Kurze Zeit später kam abermals ein Mann mit falscher Kette in das Geschäft. Dieser - ein 45-jährige Serbe - wurde festgenommen.

Während die erste Goldkette klar erkennbar gefälscht war, dürfte die Ware des 45-Jährigen besser gewesen sein. Bei der Überprüfung durch den Juwelier stellte sich aber auch diese Preziose als falsch heraus. Daraufhin verschloss der Besitzer sein Geschäft und alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen festnahm. Ob die drei Männer in Verbindung standen, ist laut Polizeisprecherin Barbara Gass noch nicht geklärt, da der mutmaßliche Betrüger noch nicht einvernommen wurde.