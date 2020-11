Mafiaboss droht türkischem Oppositionsführer - Strafanzeige erstattet

Wegen Kritik an Erdogan und MHP-Chef Bahceli

Nach Drohungen via Twitter hat der türkische Oppositionsführer und CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu Anzeige gegen einen verurteilten Mafiachef erstattet. Man habe eine Strafanzeige wegen Beleidigungen und Drohungen eingereicht, teilte der Anwalt Kilicdarogus am Mittwoch via Twitter mit.

Der verurteilte Alaattin Cakici hatte den Chef der größten Oppositionspartei im Parlament via Twitter davor gewarnt, Kritik an Recep Tayyip Erdogan und der mit der regierenden islamisch-konservativen AKP verbündeten ultranationalistischen MHP zu äußern. Er begehe den "Fehler seines Lebens", wenn er den Vorsitzenden der MHP, Devlet Bahceli, "mit Vaterlandsverrätern, denen du wie ein Hund dienst, gleichsetzt". Der abfotografierte handgeschriebene Brief enthielt Beleidigungen und Gewaltandrohungen.

Viele CHP-Politiker zeigten sich empört über die Drohungen. Kilicdaroglu hatte sich zuvor bei einer Fraktionssitzung kritisch über AKP und MHP geäußert und Bahceli mit Blick auf die Regierung als "Wärter des Palastes" bezeichnet.

Cakici und Bahceli stehen sich seit jeher nahe. Auf seinem Twitter-Account etwa nennt Cakici Bahceli seinen "Bruder", den "Führer der türkischen Welt und Nation" und Vorsitzender der Gemeinschaft, der er angehöre.

Bahceli gilt als Anführer der unter anderem in Deutschland als "Graue Wölfe" bekannten Gruppierung, deren Ableger in mehreren Ländern existieren. In der Türkei sind sie unter anderem als "Ülkücü" bekannt. Nach dem deutschen Verfassungsschutzbericht 2019 sind die "Grauen Wölfe" ein ernst zu nehmender Träger und Verbreiter nationalistisch-rechtsextremistischen Gedankenguts.

Cakici war im Zuge der Entlassung tausender Häftlinge wegen der Coronakrise im April frei gekommen. Der Sender Habertürk meldete damals, Cakici sei auf Bewährung freigekommen. Habertürk zufolge war er 1998 in Frankreich festgenommen und wegen zahlreicher Vergehen verurteilt worden. 2006 wurde er demnach zunächst zu lebenslanger Haft wegen Anstiftung zum Mord an seiner Ex-Frau verurteilt. Das Strafmaß wurde später auf 19 Jahre und zwei Monate reduziert. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, hatte bereits 2018 Cakicis Freilassung gefordert.