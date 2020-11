Magenta mit stabilem Ergebnis in drei Quartalen - 1.000 5G-Standorte

5,1 Millionen SIM-Karten

Der Mobilfunkanbieter Magenta steigerte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres den Umsatz um zwei Prozent auf 960 Mio. Euro, das Ergebnis (Ebitda) lag mit 383 Mio. Euro um vier Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2019. Die Zahl der Mobilfunkkunden legte um 1,5 Prozent auf 5,1 Millionen SIM-Karten zu, bei den Breitbandkunden gab es einen Zuwachs von 2,7 Prozent auf 625.000 Anschlüsse.

Die Netzinvestitionen wurden um vier Prozent auf 163 Mio. Euro gesteigert, teilte Magenta heute mit. Mit Ende Oktober hatte die Tochter der Deutschen Telekom nach Eigenangaben 1.000 5G-Standorte. Bis Jahresende sollen insgesamt 1.200 Standorte 40 Prozent der Haushalte und Betriebe in allen Bundesländern mit 5G versorgen, so Magenta am Donnerstag in einer Aussendung.