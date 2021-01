Der kanadische Autozulieferkonzern Magna mit Standort auch in Österreich hat seit dem Jahreswechsel einen neuen Chef. Der bisherige Magna-Präsident Swamy Kotagiri hat mit dem 1. Jänner 2021 das Zepter von Donald Walker übernommen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Walker war für 15 Jahre Chief Executive Officer (CEO) bei Magna International und ging mit Ende 2020 in Pension. Kotagiri ist bereits seit 21 Jahren im Magna-Konzern tätig.