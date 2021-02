Magna-Konzerngewinn 2020 mehr als halbiert - Weniger Umsatz

Magna erwartet für 2011 bis zu 27,1 Mrd. Dollar Umsatz Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna International erwartet für das Gesamtjahr 2011 einen konsolidierten Gesamtumsatz zwischen 25,6 Mrd. und 27,1 Mrd. Dollar. "Wir rechnen mit Wachstum in zahlreichen für uns wichtigen Märkten", so Magna-Chef Don Walker in einer Mitteilung.