Mai Thi Nguyen-Kim bekommt Wissenschaftssendung bei ZDFneo

Wissenschaftsjournalistin wurde mit ihrem Youtube-Wissenschafts-Kanal "maiLab" bekannt

Die deutsche Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim arbeitet künftig für mehrere ZDF-Formate und bekommt eine eigene Sendung bei ZDFneo. Ab April werde sie unter anderem für die Doku-Reihe "Terra X" im ZDF und in einer neuen Show beim Spartensender ZDFneo zu sehen sein, kündigte der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch in Mainz an.

Die Chemikerin und Journalistin wurde seit Ausbruch der Pandemie vielen Youtube-Nutzern durch ihren Wissenschafts-Kanal "maiLab" bekannt, der Teil des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF ist. Diesen Kanal führt sie weiter.

Mai Thi Nguyen-Kim wurde mit den Worten zitiert: "Es ist eine unglaublich spannende Zeit für mich. Ich freue mich sehr darüber, dass ich beim ZDF meine Vision für modernen Wissenschaftsjournalismus umsetzen kann und dass ich eine eigene Show entwickeln darf." Die neue Show bei ZDFneo sei für sie eine "organische Weiterentwicklung meiner Arbeit bei maiLab".

Der dpa erklärte sie, sie würde sich sofort mit AstraZeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. "Habe ich je den Arzt gefragt, bevor ich meinen Arm für die Tetanus-Spritze frei gemacht habe, welcher Impfstoff das ist, von welchem Hersteller und zu wie viel Prozent er wirkt?" Sie verstehe die Verunsicherung. "Bei AstraZeneca wurde aber jeder kleiner Hinweis zur Schlagzeile", stellt die deutsche Journalistin des Jahres 2020 fest. Am 1. März erscheint ihr neues Buch: "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit".