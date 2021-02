Mailänder Börse feiert Draghis Auftrag zur Regierungsbildung in Rom

UniCredit-Optimismus überzeugt Anleger nicht Italiens größte Bank UniCredit - Mutterkonzern der Wiener Bank Austria - hat das Misstrauen der Anleger mit zuversichtlichen Äußerungen zum Erfolg der Milliarden-Kapitalerhöhung nicht zerstreuen können. Die Aktie stürzte am Donnerstag in Mailand noch einmal mehr als 12 Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch wegen des unerwartet hohen Abschlags bei dem Aktienverkauf fast 15 Prozent eingebüßt hatte.