Malaysia und Singapur geben Pläne für Hochgeschwindigkeitsbahn auf

Differenzen um 17-Milliarden-Dollar-Projekt

Malaysia und Singapur haben ihre Pläne für eine Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen beiden Ländern aufgegeben. Man habe sich nicht auf von Malaysia vorgeschlagene Änderungen einigen können, erklärten die jeweiligen Ministerpräsidenten Muhyiddin Yassin and Lee Hsien Loong am Freitag. Das Projekt mit einem geschätzten Volumen von 17 Milliarden Dollar sollte im Mai 2020 begonnen werden und Jänner 2031 in Betrieb gehen, um Singapur und Kuala Lumpur zu verbinden.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte von mit den Geboten vertrauten Insidern erfahren, dass Konzerne aus Europa, Japan, China und Südkorea Interesse bekundet haben.